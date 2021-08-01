Россиянам начали раздавать землю в Арктике

В России вступил в силу новый закон, согласно которому россиянам, успешно освоившим полученную по программе «Дальневосточный гектар» землю, с 1 августа выделят дополнительный участок. По просьбам предпринимателей и фермеров принято решение о масштабировании проекта раздачи угодий и добавлении к нему Арктической зоны. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет начать выделение людям по второму гектару. Кроме того, расширяется география регионов-участников программы. Землю теперь можно будет получить еще и в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 районах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Карелии. Претендовать на участок в указанных регионах с августа смогут только зарегистрированные там жители, а с 1 февраля 2022 года — все россияне.