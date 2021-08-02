Аналитики назвали регионы, где россияне чаще берут ипотеку

Сразу три региона УрФО оказались лидерами рейтинга по развитию ипотеки. Согласно данным аналитиков, чаще всего россияне оформляют жилищные кредиты в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

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На первом месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки ХМАО. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составляет 44,8, говорится в Telegram-канале РИА «Новости». На второй строчке ЯНАО (43,2 кредита). Тройку закрывает Тюменская область (42,2 кредита). При этом реже всего россияне берут кредиты в Крыму (8,8 кредита), Дагестане (6,2) и Ингушетии (5,3 кредита).

Также уточняется, что самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве (в среднем 6,12 млн рублей), Московской области (4,19 млн рублей) и на Сахалине (4,13 млн рублей). Самые маленькие — в Чечне (0,97 млн рублей), Ингушетии (1,02 млн рублей) и Курганской области (1,8 млн рублей).