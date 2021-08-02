Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян предупредили о взвинчивании ставок по ипотеке

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

В 2021 году в России возможно новое взвинчивание ипотечных ставок. С таким предупреждением обратился генеральный директор института развития в жилищной сфере «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным организации, ставка по ипотеке вырастет как на новое, так и на вторичное жилье.

«Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9 процентов, на вторичном рынке жилья — 9-9,2 процента годовых, в сегменте рефинансирования — 8,3-8,4 процента. Текущая рыночная ставка достигает 8,2 процента, по льготной ипотеке — 6,1-6,2 процента», — сказал Мутко.

Глава «Дом.рф» добавил, что по итогам 2021-го показатели выдачи жилищных кредитов останутся на уровне прошлого года, количество ссуд не превысит 1,7-1,8 миллиона. В 2022 году бурного роста также не ожидается, заверил руководитель института развития в жилищной сфере.

Согласно данным аналитической компании «Русипотека», среди топ-20 банков России по итогам первого полугодия средневзвешенная ставка по программам рефинансирования составила 8,23 процента, прибавив за июнь 0,21 процента.

В свою очередь Центробанк на 1 июля зафиксировал рекордное с 2018 года падение ипотечной ставки — до 7,07 процента годовых. Предыдущий минимум был установлен 1 февраля 2021 года — 7,23 процента.

Недвижимость,Виталий Мутко,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители