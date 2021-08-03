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Раскрыты данные о просроченной ипотеке россиян

Lenta.ru
19 минут назад

Доля просроченных кредитов в общей ипотечной задолженности россиян снижается. С начала года объем «плохой» ипотеки в целом по России сократился почти на 7 процентов, или на 5,5 миллиарда рублей, говорится в материалах коллекторского агентства «Долговой Консультант», предоставленных «Ленте.ру».

Объем «плохой» ипотеки по России сократился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно раскрытым данным, к 1 июля 2021 года доля просроченной ипотечной задолженности в России составила 0,7 процента от общего объема выданных кредитов на покупку жилья. Всего граждане просрочили ипотеки на 76,4 миллиарда рублей.

«Количество регионов, жителям которых пока не удается нормализовать проблемы с просроченными долгами, сократилось в три раза, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, — отмечают эксперты. — На сегодня мы фиксируем прирост просроченной ипотечной задолженности в 15 регионах страны против 44 регионов годом ранее».

Сокращение доли просроченной задолженности специалисты связывают с активным наращиванием темпов кредитования за последний год, то есть фактически доля просроченной задолженности «размывается» новыми «хорошими» кредитами.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.

Недвижимость,Центральный банк России,Lenta.ru,
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