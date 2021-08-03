Объем «плохой» ипотеки по России сократился

Доля просроченных кредитов в общей ипотечной задолженности россиян снижается. С начала года объем «плохой» ипотеки в целом по России сократился почти на 7 процентов, или на 5,5 миллиарда рублей, говорится в материалах коллекторского агентства «Долговой Консультант», предоставленных «Ленте.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно раскрытым данным, к 1 июля 2021 года доля просроченной ипотечной задолженности в России составила 0,7 процента от общего объема выданных кредитов на покупку жилья. Всего граждане просрочили ипотеки на 76,4 миллиарда рублей.

«Количество регионов, жителям которых пока не удается нормализовать проблемы с просроченными долгами, сократилось в три раза, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, — отмечают эксперты. — На сегодня мы фиксируем прирост просроченной ипотечной задолженности в 15 регионах страны против 44 регионов годом ранее».

Сокращение доли просроченной задолженности специалисты связывают с активным наращиванием темпов кредитования за последний год, то есть фактически доля просроченной задолженности «размывается» новыми «хорошими» кредитами.