Ответственность на стороне США: Косачев о визах для российских дипломатов

США несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию с визами для российских дипломатов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

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Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest заявил, что США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября в связи с окончанием действия виз.

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По его словам, американские власти также отменяют действующие визы жён и детей сотрудников без объяснения причин.

«Ответственность [за происходящее] исключительно на американской стороне. Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам — арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во всё более изощрённых формах», — отметил Косачев.

Все российские действия, напомнил сенатор, носят ответный характер и могут быть отменены «в случае прекращения неправовых антидипломатических акций Вашингтона».

«Остаётся сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двустороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств», — подчеркнул Константин Косачев.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с заявлением, что в Вашингтоне не хотят эскалации с Москвой в отношении работы дипломатов двух стран, а ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на баланс работы миссий.

Комментируя слова Прайса, Антонов напомнил, что российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам американского посольства для работы в Москве, а Вашингтон продлил документы только одному советнику — посланнику РФ. Дипломат подчеркнул, что это противоречит ранее достигнутой договорённости. При этом в американском посольстве в Москве рекомендовали россиянам обращаться за неиммиграционными визами в американские диппредставительства в других странах.