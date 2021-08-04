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Доля электронной ипотеки в России достигла почти 50%

РИА Недвижимостьиещё 2
1 час назад

Доля ипотечных сделок с использованием электронных сервисов достигла в России почти 50%, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Росреестра Олег Скуфинский.

Спрос на электронную ипотеку резко вырос
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По отношению к январю 2020 года электронная ипотека выросла в пять раз и составляет уже почти 50%. До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%. И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год", - сказал он.

Кроме того, доля электронных договоров долевого участия (ДДУ) выросла в три раза и составляет также около 50%, отметил руководитель службы.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Росреестр,
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