Спрос на электронную ипотеку резко вырос

"По отношению к январю 2020 года электронная ипотека выросла в пять раз и составляет уже почти 50%. До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%. И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год", - сказал он.