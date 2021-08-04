Мишустин призвал провести «гаражную амнистию» с комфортом

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Росреестра Олега Скуфинского организовать работу по оформлению гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии» максимально комфортно для граждан.

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Мишустин заявил в ходе рабочей встречи с главой ведомства, что «те, кто много лет имел такое строение неоформленное, смогут все это легализовать и сделать это быстро и качественно», и он просит, чтобы Скуфинский внимательно отнесся «к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта людей», передает РИА «Новости».

«Нужно организовать эту работу четко и без сбоев», – подчеркнул он.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии».

Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. Также он определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.