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В России расширят область применения дачной амнистии

Говорит Москва
22 минуты назад

Такой законопроект подготовил Росреестр. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский доложил премьеру Михаилу Мишустину.

По его словам, внесённый в правительство проект позволит не только переоформлять документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые нет документов. Скуфинский подчеркнул, что инициатива учитывает опыт проведённый в 2006 году дачной амнистии, которой воспользовались почти 14 млн человек.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение только одного порядка оформления прав на землю и объекты капитального строительства — через МФЦ.

Также предполагается, что с граждан снимут необходимость доказывать в суде владение землёй, право на которую возникло до 1998 года, в существующих границах в течение 15 лет.

Недвижимость,Видео,Михаил Мишустин,Росреестр,
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