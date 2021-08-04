Такой законопроект подготовил Росреестр. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский доложил премьеру Михаилу Мишустину.

По его словам, внесённый в правительство проект позволит не только переоформлять документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые нет документов. Скуфинский подчеркнул, что инициатива учитывает опыт проведённый в 2006 году дачной амнистии, которой воспользовались почти 14 млн человек.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение только одного порядка оформления прав на землю и объекты капитального строительства — через МФЦ.