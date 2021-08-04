Против нотариуса по делу Баталова завели дело

Уголовное дело возбудили в отношении нотариуса, который оформлял сделки с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. По данным следователей, вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской, еще одной квартиры и крупной денежной суммы, сообщает «РЕН-ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратура потребовала оценить действия нотариуса, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела и перешла доля в квартире, еще одна квартира и нежилое помещение.

В материалах дела отмечается, что он удостоверял подписи потерпевших без их фактического присутствия. В результате в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по двум статьям – ч.4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества») и ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»).

Напомним, что ранее вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко, действовавшая от имени дочери Марии, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением «под влиянием обмана». Она и её тяжелобольная дочь остались без наследства знаменитого мужа.