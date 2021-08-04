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Против нотариуса по делу Баталова завели дело

Елена Прошина
52 минуты назад

Уголовное дело возбудили в отношении нотариуса, который оформлял сделки с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. По данным следователей, вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской, еще одной квартиры и крупной денежной суммы, сообщает «РЕН-ТВ».

Против нотариуса по делу Баталова завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратура потребовала оценить действия нотариуса, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела и перешла доля в квартире, еще одна квартира и нежилое помещение.

В материалах дела отмечается, что он удостоверял подписи потерпевших без их фактического присутствия. В результате в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по двум статьям – ч.4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества») и ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»).

Напомним, что ранее вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко, действовавшая от имени дочери Марии, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением «под влиянием обмана». Она и её тяжелобольная дочь остались без наследства знаменитого мужа.

Долгое время наследники Баталова даже не подозревали, что остались практически без всего. Это выяснилось только тогда, когда вдова Баталова попросила юристов проверить бумаги.

Недвижимость,Алексей Баталов,Генпрокуратура РФ,
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