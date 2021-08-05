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Адвокат назвал основания для проверок квартир

Газета.Ruиещё 8
53 минуты назад

Правоохранительные органы могут прийти с проверкой в квартиру только при наличии веских оснований, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов агентству "Прайм".

Адвокат назвал основания для проверок квартир
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эксперт пояснил, что при этом проверяющим нужны специальные документы – например, постановление на обыск. Он подчеркнул, что проверки жилых помещений закон "тщательно" регламентирует. В то же время для осмотра различных приборов учета энергоресурсов, а также их показаний, коммунальные службы должны предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней.

"Гражданин может не согласиться с датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", - пояснил адвокат.

Управляющая компания имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее оговоренное время, но не чаще одного раза в три месяца. Если стороны не смогли договориться о дате визита, и в квартиру пришли с проверкой, хозяин помещения может не впустить проверяющих.

Однако далее в компании составят акт и обратятся в суд, который "с большой долей вероятности" пройдет в их пользу, и владельца обяжут допустить их в квартиру. Сотрудники аварийно-спасательных служб не могут вламываться в жилье даже для устранения аварии, но платить за последствия аварии будет тот, кто препятствовал ее устранению.

Ранее депутаты Государственной думы предложили возложить на хозяев квартир ответственность за поведение гостей и съемщиков жилья, а также штрафовать соседей, которые шумят в ночное время (с 23:00 до 7:00), на сумму до 150 тысяч рублей.

Недвижимость,Анатолий Миронов,Госдума,МВД,
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