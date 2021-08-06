Что можно и чего нельзя делать в квартире

Житель Омска поставил в квартире бассейн, чтобы расслабляться после тяжёлого дня, сообщило 3 августа информагентство «Омск-информ». На претензии соседей, у которых из-за высокой влажности по стенам пошёл грибок, человек ответил: «Моё жильё, что хочу, то и делаю». Прав ли он, и что может делать на своих квадратных метрах собственник, разбиралась «Парламентская газета».

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Перепланировку надо планировать

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Бассейн в квартире — это, конечно, перебор, но в Национальном центре перепланировок и реконструкций (НЦПР) ежедневно разбираются в подобных ситуациях. Был случай, когда мужчина установил джакузи на лоджии — неприятные последствия в виде конденсата и других неудобств заметили соседи. Ещё одна дама поставила ванну в комнате, чтобы, лёжа в ней, любоваться видами из окна. В итоге это привело к потопу в многоквартирном доме.

Изменениями в квартире собственники занимаются часто. Они расширяют дверные проёмы, двигают стены в комнатах, объединяют ванную с санузлом — всё это не запрещено законом, но о перепланировке нужно сообщить в местную администрацию, объяснила директор НЦПР Светлана Гоненко «Парламентской газете». Потребуется предоставить проект изменений и согласовать их. Нельзя переносить несущие стены дома, а также объединять комнату с кухней, если в квартире есть газовая плита.

«Как правило, узаконить перепланировку люди решают, когда хотят совершить сделку с недвижимостью — продать или вступить в наследство», — рассказали в НЦПР. Сделать это можно и задним числом, но в таком случае собственнику может грозить штраф. Подать документы может только сам владелец квартиры, и если он умер, легализовать перенос стен не получится.

Любая перепланировка, а также установка в квартире приборов и оборудования должна отвечать главному требованию — безопасности, напомнил зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«В случае с бассейном разбираться должен суд с привлечением экспертов госжилинспекции, Роспотребнадзора, строительного надзора, потому что, помимо влажности, могла создаваться дополнительная нагрузка на несущие конструкции», — сказал «Парламентской газете» депутат.

Где покурить в удовольствие

В октябре 2019 года вступил в силу закон, который запрещает готовить шашлык, зажигать свечи и использовать пиротехнические изделия на лоджиях и балконах. Курить там можно, но только если это не угрожает пожарной безопасности. За нарушение могут выписать штраф до пяти тысяч рублей, а то и привлечь к уголовной ответственности, если началось возгорание, которое привело к серьёзному материальному ущербу или к чьей-то смерти.

Но дело не только в безопасности. «Если табачный дым доставляет постоянный дискомфорт соседям сверху, они вправе требовать проведения проверки и запрета курения», — рассказала «Парламентской газете» председатель думского Комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Ещё несколько лет назад Верховный суд специально указал, что курильщики должны отвечать, если побеспокоили дымом соседей, напомнила депутат. А в этом году председатель ВС Вячеслав Лебедев, выступая на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, особо отметил, что курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, должны компенсировать соседям моральный вред по закону о защите от воздействия табачного дыма.

Курить в своей квартире можно, но опять же если дым никого не беспокоит, а в общих помещениях — на лестничных клетках, в тамбурах, у подъезда — нельзя, за это можно получить штраф до полутора тысяч рублей.

А бурёнку позволят?

В действующем законодательстве нет ограничений по количеству домашних животных, которые могут жить в квартире. Но есть утверждённый Правительством в 2019 году перечень животных, запрещённых к содержанию. В нём — многие виды рептилий и пауков, экзотические животные, среди млекопитающих — в основном хищники. Традиционных сельскохозяйственных животных в перечне нет. Получается, дома и корову можно завести?

«Содержание сельхозживотных регламентирует закон о ветеринарии, по которому коровы должны содержаться в специальных помещениях — коровниках», — прокомментировал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он также напомнил о нормах закона об ответственном обращении с животными, который не применяется к сельскохозяйственным животным.

Но и при содержании в квартире кошечек-собачек жилец обязан соблюдать санитарно-гигиенические, экологические нормы, требования пожарной безопасности, а также правила пользования жилыми помещениями. Это записано в Жилищном кодексе.

«Норм по количеству животных, разрешённых к содержанию в жилище, не существует, но есть ограничения по шуму и запаху, которые можно проверить, и если они нарушены, владельца своры собак или семейства кошек можно привлечь к ответственности», — напомнил Бурматов.

Что ещё разрешено

В квартире можно организовать небольшой бизнес и даже зарегистрировать в ней ООО, если на квадратных метрах прописан его учредитель. Как и в других случаях, тут должны соблюдаться противопожарные и санитарно-эпидемиологические правила.

В домашнем офисе могут трудиться программисты, дизайнеры, адвокаты, нотариусы, там можно зарегистрировать онлайн-курсы или интернет-магазин, готовить торты или шить одежду на заказ.

А вот открыть магазин или хостел не получится, для этого нужно нежилое помещение. Если квартира находится на первом этаже, можно попробовать перевести её в нежилой фонд, но для этого придётся соорудить отдельный вход, организацию которого предстоит согласовать с соседями, поскольку это нарушение внешнего фасада здания.

Установить видеонаблюдение за квартирой можно, лишь если камера будет смотреть только на вашу дверь. Иначе это посягательство на личную жизнь граждан и незаконная обработка персональных данных.