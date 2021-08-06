В Москве резко выросли продажи жилья без прописки

За первое полугодие 2021-го число сделок с апартаментами в Москве увеличилось вдвое, что позволило застройщикам выручить более 64 миллиардов рублей, при том, что выручка в этом сегменте за аналогичный период прошлого года не превысила 24 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Dataflat.ru.

Участники рынка отмечают, что резкий рост спроса на жилье без права прописки был ожидаемым — он произошел в сентябре 2020 года, после заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о разработке проекта закона о правовом статусе апартаментов. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года.

Покупатели выбирают апартаменты из-за их дешевизны по сравнению с квартирами, заявила изданию глава совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Средний бюджет покупки апартаментов в стандартном сегменте — 5 миллионов рублей, на 50 процентов дешевле квартиры, указала она.

В настоящее время, по информации Доброхотовой, в старых границах Москвы экспонируются 5,28 тысячи апартаментов в новостройках, или 22 процента от общего числа продаваемых на рынке лотов.