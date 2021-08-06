Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Москве резко выросли продажи жилья без прописки

Lenta.ru
22 минуты назад

За первое полугодие 2021-го число сделок с апартаментами в Москве увеличилось вдвое, что позволило застройщикам выручить более 64 миллиардов рублей, при том, что выручка в этом сегменте за аналогичный период прошлого года не превысила 24 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Dataflat.ru.

В Москве резко выросли продажи жилья без прописки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Участники рынка отмечают, что резкий рост спроса на жилье без права прописки был ожидаемым — он произошел в сентябре 2020 года, после заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о разработке проекта закона о правовом статусе апартаментов. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года.

Покупатели выбирают апартаменты из-за их дешевизны по сравнению с квартирами, заявила изданию глава совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Средний бюджет покупки апартаментов в стандартном сегменте — 5 миллионов рублей, на 50 процентов дешевле квартиры, указала она.

В настоящее время, по информации Доброхотовой, в старых границах Москвы экспонируются 5,28 тысячи апартаментов в новостройках, или 22 процента от общего числа продаваемых на рынке лотов.

Минувшей весной стало известно, что несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о статусе апартаментов. Они задумали создать новую категорию недвижимости — многофункциональные здания. При продаже апартаментов в таких зданиях на этапе возведения сенаторы предложили руководствоваться нормами закона о долевом строительстве многоквартирных домов. На многофункциональные здания также захотели распространить действие Жилищного кодекса.

Недвижимость,Ирина Доброхотова,Марат Хуснуллин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители