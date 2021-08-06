Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным

«Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости».