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Россиянам рассказали, как экономить при оформлении ипотеки

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков назвал способ сэкономить при оформлении ипотеки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перечислены способы сэкономить при ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший способ экономии при оформлении ипотечного кредита - получить решение в нескольких банках и сравнить условия. Помимо таких факторов, как процентная ставка, сумма кредита и срок, важно изучить стоимость страховки и количество страховых компаний, с которыми работает банк», — рассказал он.

Эксперт предупредил, что иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний.

Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

Грибков обратил внимание, что страховку необходимо продлевать каждый год, поэтому следует заранее рассчитать общие затраты по ипотеке в перспективе нескольких лет.

Перед выбором страховой компании нужно внимательно изучить договор, чтобы понимать, какие риски он покрывает, а также посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая.

Также можно сэкономить с помощью рефинансирования. По словам специалиста, спустя примерно год после начала ипотеки и до очередного продления страховки, можно посмотреть на условия по рефинансированию. Есть вероятность, что другой банк предложит более выгодные условия.

Ранее были названы регионы России с самой дешевой ипотекой.

Недвижимость,Алексей Грибков,
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