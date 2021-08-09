Названы районы Москвы, где существенно подешевело жилье

Таганский район Москвы стал лидером среди столичных районов по снижению цен на жилую недвижимость, рассказали участники рынка.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва Денис Гришкин /АГН Москва

Как уточнила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке на Таганке в 2021 году уменьшилась на 14 процентов. Это произошло в связи с изменением структуры предложения жилья.

В Преображенском районе новостройки в период с января по июль подешевели на три процента (до 304,5 тысячи рублей за квадратный метр), в Пресненском районе и на Соколиной горе – на один процент (до 319,7 тысячи и 277,8 тысячи рублей соответственно).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в поселениях Рязановское и Кокошкино за пределами Московской кольцевой автодороги стоимость квадратного метра упала с начала года на 10,8 и 10,6 процента, до 160 тысяч рублей и 165,2 тысячи рублей соответственно.

На вторичном рынке жилье подешевело в Преображенском районе (минус 2,8 процента, до 271 тысячи рублей за квадратный метр), в Филевском Парке (минус 2,8 процента, до 322,6 тысячи), Обручевском районе (минус 2,7 процента, до 303,3 тысячи) и Головинском районе (минус 1,3 процента, до 250,1 тысячи).

Практически не изменились цены на вторичную жилую недвижимость в Молжаниновском районе, Южном Тушине, Лианозове, Куркине и Ярославском районе. Луценко объяснил это транспортной ситуацией в данных районах. Улучшение предвидится лишь в Лианозове, где ожидается строительство метро, рассказал эксперт РИА Новости.