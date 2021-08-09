Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль

Сокращение стоимости аренды жилья, наметившееся с началом пандемии коронавируса, в большинстве российских городов прекратилось. Некоторые арендодатели уже компенсировали себе финансовые потери, и сдавать недвижимость все еще выгоднее, чем держать деньги в банке, но полученный доход «съедается» инфляцией, свидетельствуют подсчеты «Ленты.ру», основанные на данных ЦИАН и Банка России.

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Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в крупных городах России (с населением от миллиона человек) опустился до 5,6 процента годовых, подсчитали аналитики ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу (сроком от года; данные ЦБ) — 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п.п. выше. Таким образом, сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк.