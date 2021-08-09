Съедает инфляция: еще один источник дохода россиян обесценился

Сдавать квартиру в аренду все еще выгоднее, чем держать деньги в банке, но полученный доход съедает инфляция. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России.

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Согласно данным ЦИАН, средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в российских городах-миллионниках составляет 5,6% годовых. При этом средняя ставка по вкладу сроком от одного года, по информации ЦБ РФ, составляет 5,46 процентного пункта.

Несмотря на то, что сдавать квартиру выгоднее, чем нести сбережения в банк, полученный доход меньше темпов инфляции.

По данным за июнь, инфляция в РФ в годовом выражении составила 6,5%. ЦБ и Минэкономразвития обещают замедление инфляции во втором полугодии, но по итогам года, как ожидает регулятор, она составит 5,7-6,2%. Минэкономразвития пока не успел пересмотреть прогноз с ожидаемых ранее 5%, но уже пообещал сделать это в ближайшее время.

Год назад средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду составлял 6,3%, в 2019-м — 6,7%, в 2018 году — 7,3%.

Эксперты связывают сокращение доходности арендного бизнеса в 2020 году с запуском льготной ипотеки и стагнацией рынка аренды из-за локдауна. За прошедший год рынок немного выровнялся. Средняя ставка аренды студий, одно- и двухкомнатных квартир в городах-миллионниках России в июне 2021 года достигла 18,6 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 2%.

По данным аналитиков, сдавать жилье выгоднее всего в Челябинске. Там средняя доходность аренды превышает 7% годовых. Окупить приобретенное жилье сдачей в аренду можно менее чем за 14 лет.