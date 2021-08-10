Минимальная стоимость квартиры в Крыму составила ₽350 тысяч

Самая доступная квартира в Крыму в настоящее время продается за 350 тысяч рублей. Площадь «однушки», расположенной в поселке Новоселовское в 30 километрах от Евпатории, минимальна — около 26 квадратных метров, свидетельствуют данные агентства недвижимости «Домус», предоставленные «Ленте.ру».

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Самую дорогую квартиру на полуострове оценили в свою очередь в 1,2 миллиарда рублей. Площадь объекта — 774 квадратных метра. Это огромный пентхаус, расположенный в одном из наиболее престижных жилых комплексов Ялты. Из апартаментов на 26 этаже открывается панорамный вид на Черное море.

Стоимость самого дорогого особняка в Крыму — 1,5 миллиарда рублей, выяснили риелторы. Жилая площадь дома — 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 77 соток. Кроме основного дома, на территории есть гостевой коттедж с четырьмя спальнями.