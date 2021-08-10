«Оказываются на улице»: юристы о рисках дарения недвижимости

Дарение недвижимости зачастую используется для прикрытия сделок по купле-продаже, что несет риски их расторжения, а также имеет перспективу административной или даже уголовной ответственности, сообщили юристы РИА Недвижимость.

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Основной проблемой дарения является то, что при возникновении разногласий с одаряемым расторгнуть договор будет проблематично, заявила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

«Очень часто такие дарители (бабушки, дедушки и так далее) впоследствии оказываются без квартиры и на улице», - предупредила она.

Единственным преимуществом дарения недвижимости является сохранение за одаряемым жилья даже в случае развода, поскольку оно не включается в совместно нажитое имущество, отметил юрист компании «Генезис» Владимир Колганов.

Зачастую дарением также подменяют завещание, подчеркнула юрист компании «Генезис» Алена Лежнева. Остальные наследники не могут рассчитывать на это имущество, соответственно, обязательные доли также не выделяют. Есть риски оспаривания ими договора, особенно если его заключили незадолго до смерти наследодателя, пояснила специалист.

Недобросовестные собственники пользуются тем, что дарение недвижимости очень легко признается недействительным, отметил партнер, руководитель практики юридической фирмы Intellect Александр Латыев.

Дарение является безвозмездной сделкой, напомнил Олег Скляднев, старший партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры». Если одаряемый - близкий родственник, и дарение совершено незадолго до банкротства, сделку могут признать недействительной из-за риска сокрытия имущества, предупредил он.