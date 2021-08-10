Живописное озеро Комо – одна из главных природных достопримечательностей Италии. Оно расположено в 40 км к северу от Милана на высоте 199 метров над уровнем моря. От холодных ветров его защищают высокие горы, вдоль которых протянулись уютные деревеньки и небольшие городки, где представители бомонда со всего мира покупают себе роскошные виллы.

Одним из обладателей недвижимости в окрестностях озера является бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрий Фролов. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении Фролова и его подчиненного Андрея Васильева, которых обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Как сообщал "Коммерсант", виллу подполковника оценили в 4 млн. В настоящее время дом реконструируют. Для отделки используется каррарский мрамор, комнаты обставят окантованной золотом мебелью. Генпрокуратура сообщила, что все объекты недвижимости, включая особняк в Италии, были куплены на добытые преступным путем средства и сейчас арестованы.

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"Рамблер" вспомнил других россиян и иностранцев, которым приглянулась недвижимость на берегах легендарного итальянского озера.

Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев является обладателем роскошной виллы на озере. Про нее несколько лет назад выходил материал оппозиционера Алексея Навального, вызвавший негодование со стороны журналиста. Соловьев, комментируя обвинения, рассказывал, что дом в Италии купил на свои заработки, источники которых прозрачны.

Успешный российский ресторатор Аркадий Новиков в 2008 году приобрел на озере Комо виллу, котрая раньше принадлежала знаменитому итальянскому модельеру Джанни Версаче. По информации британского издания The Times, сумма сделки составила 26 миллионов фунтов стерлингов, что сделало дом одним из самых дорогих в мире. В мае этого года на вилле прошла свадьба дочери ресторатора Саши с известным музыкантом Федуком.