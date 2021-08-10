Живописное озеро Комо – одна из главных природных достопримечательностей Италии. Оно расположено в 40 км к северу от Милана на высоте 199 метров над уровнем моря. От холодных ветров его защищают высокие горы, вдоль которых протянулись уютные деревеньки и небольшие городки, где представители бомонда со всего мира покупают себе роскошные виллы.
Одним из обладателей недвижимости в окрестностях озера является бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрий Фролов. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении Фролова и его подчиненного Андрея Васильева, которых обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Как сообщал "Коммерсант", виллу подполковника оценили в 4 млн. В настоящее время дом реконструируют. Для отделки используется каррарский мрамор, комнаты обставят окантованной золотом мебелью. Генпрокуратура сообщила, что все объекты недвижимости, включая особняк в Италии, были куплены на добытые преступным путем средства и сейчас арестованы.
"Рамблер" вспомнил других россиян и иностранцев, которым приглянулась недвижимость на берегах легендарного итальянского озера.
Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев является обладателем роскошной виллы на озере. Про нее несколько лет назад выходил материал оппозиционера Алексея Навального, вызвавший негодование со стороны журналиста. Соловьев, комментируя обвинения, рассказывал, что дом в Италии купил на свои заработки, источники которых прозрачны.
Успешный российский ресторатор Аркадий Новиков в 2008 году приобрел на озере Комо виллу, котрая раньше принадлежала знаменитому итальянскому модельеру Джанни Версаче. По информации британского издания The Times, сумма сделки составила 26 миллионов фунтов стерлингов, что сделало дом одним из самых дорогих в мире. В мае этого года на вилле прошла свадьба дочери ресторатора Саши с известным музыкантом Федуком.
Также среди известных россиян-владельцев вилл на озере назывались предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, а также банкир Владимир Коган, который скончался в 2019 году.
В числе зарубежных знаменитостей, владеющих недвижимостью на комо, - генеральный директор и основатель группы Virgin Ричард Брэнсон, учредитель компании Microsoft Билл Гейтс, итальянский политик Сильвио Берлускони, солист группы Muse Мэттью Беллами, а также голливудские актеры Джордж Клуни, Дрю Берримор, Анджелина Джоли и Бред Питт. Озеро не обдели вниманием и звезды футбола. Сообщалось, что виллы на Комо есть у легендарного украинского форварда Андрея Шевченко, который возглавлял сборную своей страны на Евро-2020, а также у бразильца Рональдиньо и уроженуа этих мест экс-футболиста сборной Италии Джанлуки Дзамбротты.