Байден заблудился на входе в Белый дом

Президент США Джо Байден проигнорировал указания агента безопасности на входе в Белый дом. Об этом сообщает Daily Mail. Видеозапись инцидента опубликовали в Twitter издания The Hill.

Американский лидер вернулся в Вашингтон из деловой поездки в штат Делавэр. На записи видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке, а сам прошел вперед по траве. Однако политик не прислушался к рекомендации и проследовал по газону за сотрудником служб безопасности.

Этот случай спровоцировал новую волну критики в адрес 78-летнего Байдена. Республиканские политики возмутились тем, что президент заблудился на входе в свою резиденцию, и в очередной раз поставили под сомнение его когнитивные способности.