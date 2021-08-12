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ЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимости

РИА Недвижимостьиещё 8
2 часа назад

Банк России зафиксировал признаки перегрева на рынке недвижимости: темп роста по стране на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%, в Москве - 24%, в Санкт-Петербурге - 26%, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

В ЦБ заявили о признаках перегрева на рынке недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным", - отметила она.

Данилова также выразила обеспокоенность тем, что в России растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика. Это может привести к росту доли плохих кредитов в будущем.

Она подчеркнула, что в целом качество ипотеки в стране пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94%, что по словам Даниловой, существенно лучше, чем в 2018-2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5–2%.

Как отметила директор департамента, отчасти низкая доля просрочки связана с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел "испортиться". При этом в июле, после окончания действия первой программы льготной ипотеки, спрос на ипотеку сократился в три-четыре раза, отметила она.

Данилова пояснила, что ужесточение требований к капиталу для некоторых ипотечных кредитов, начавшее действовать с 1 августа, касается только кредитов с низким первоначальным взносом - от 15 до 20%.

"Наши меры не означают запрет таких кредитов для граждан, но дестимулируют банки их выдавать, поскольку они становятся более дорогими, требуют больше капитала. Поэтому можно ожидать некоторого перераспределения - снижения доли ипотеки с низким первоначальным взносом и повышения доли кредитов со взносом 20% и более", - сказала она.

Недвижимость,Ипотека,Елизавета Данилова,Центральный банк России,газета "Известия",
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