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Юрист предупредил о неожиданном штрафе сдающих квартиры россиян

Вечерняя Москва
38 минут назад

Арендодателям может грозить административный штраф, если они напишут в объявлении, что при сдаче квартиры отдают предпочтение «лицам славянской» или иной внешности. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко.

Юрист предупредил сдающих квартиры о неожиданном штрафе
Фото: pixabay.compixabay.com

— Собственник вправе заключать договор аренды исключительно на свое усмотрение и предпочтение. Но формулировки в объявлениях и, тем более, использование агентствами таких формулировок, на мой взгляд, нуждаются в оценке в качестве дискриминационных с позиции административного права (статья 5.62 КОАП), — пояснила она.

Привлечение к административной ответственности за ущемление по национальному признаку грозит штрафом от одной до трех тысяч рублей. Юридические лица за подобное нарушение могут заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.

Юрист отметила, что прецедента в судебной практике в России пока еще не было, передает портал URA.RU.

Эксперты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», можно ли заработать на сдаче жилья. Уменьшение цен на аренду жилья, которое наблюдалось в начале пандемии COVID-19, пошло на спад. Однако, как отмечают специалисты, доход арендодателей «съедает» инфляция.

Недвижимость,РИА Ura.ru,
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