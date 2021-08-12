12 регионов провалили программу льготной ипотеки

Перечислены 12 регионов, в которых программа льготной ипотеки провалилась и не помогла увеличить продажи жилья на первичном рынке. Общее количество сделок по стране с прошлого года выросло и достигло 420 тысяч, сообщили аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным экспертов, основанным на статистике Росреестра, за первое полугодие 2021 года количество договоров долевого участия (ДДУ) выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 1,5 раза. С января по июнь спрос на новостройки опустился ниже прошлогоднего в 12 регионах. Аутсайдерами по продажам нового жилья названы Якутия, Амурская, Архангельская, Вологодская, Астраханская, Владимирская области, республики Карелия, Алтай, Марий Эл, Бурятия, Красноярский и Забайкальский края. Программа льготного ипотечного кредитования не нарастила продажи девелоперов в перечисленных регионах, подмечают аналитики. Максимальное сокращение спроса на новостройки зафиксировано в Бурятии (на 29,3 процента), Амурской области (на 24 процента) и в Якутии — на 22 процента.

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Еще в шести субъектах страны со второго полугодия 2019 года по первое полугодие 2021-го не было ни одной сделки с новым жильем. В число регионов с нулевым показателем сделок на первичном рынке оказались Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская, Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Тыва. Все шесть регионов отличаются низкими объемами ввода жилья девелоперами и популярностью индивидуального жилищного строительства.