Юрист предупредил о проблемах с унаследованными квартирами

Гражданский Кодекс РФ регулирует все нюансы наследственных правоотношений, заявил агентству «Прайм» руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев. В нем прописаны также нормы сложных случаев наследования, отметил он.

«Чаще всего гражданам в наследство достается недвижимость. Например, квартиру можно унаследовать как по завещанию, так и по закону. В первом случае владелец должен обратиться к нотариусу, чтобы он грамотно составил завещание и заверил документ. В нем могут быть указаны любые наследники – не только родственники», — указал юрист.

Видео дня

Существует одно важное правило в ходе составления завещания - несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда могут рассчитывать на наследство, подчеркнул Скрипилев. Однако зачастую наследодатель при жизни никаких документов не составляет. Так, имущество делится между наследниками в порядке определенных законом наследственных очередей (по степени родства).

Наследники первой очереди - дети, родители и супруги. Следом за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственникам одной очереди полагается наследство в равных долях, отметил юрист.

Важным нюансом является срок, который нельзя пропускать, - шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Если срок пропустили, то восстановить свои права можно через суд, объяснил Скрипилев.

Как отметил специалист, если наследник имущества только один, и он уже вступил в наследство, то он имеет право свободно продавать недвижимость, имея на руках свидетельство о наследстве. При наличии доли у кого-то из родственников наследователь может продавать лишь ту часть, которая принадлежит ему на праве собственности, пояснил юрист.

Бывают ситуации, когда выясняется, что наследовать квартиру могут одновременно несколько человек. Как отмечается, в таком случае претенденты на квартиру должны оспорить уже совершенную сделку в суде.