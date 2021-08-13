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Жулин оценил перспективу выступления трансгендеров в женском фигурном катании

Lenta.ru
35 минут назад

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) создать правила для участия трансгендеров в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Жулин выступил против трансгендеров в женском фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист не оценил подобную перспективу. Особенно, по его словам, это касается перехода из мужского катания в женское. «Я, вообще, против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место», — добавил Жулин.

ISU опубликовал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров ранее в пятницу, 13 августа. В организации заявили, что переходить из женского в мужской разряд можно по письменному заявлению, а проследовать в обратном направлении можно, только сдавая анализы. Для таких атлетов предусмотрено тестирование на уровень тестостерона.

На летних Олимпийских играх в Токио впервые в истории выступила трансгендерная штангистка Лорел Хаббард. Спортсменка из Новой Зеландии, которая раньше была мужчиной, осталась без медалей.

Недвижимость,Александр Жулин,
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