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Дожди размыли дорогу к аэропорту Анапы

News.ruиещё 1
1 час назад

Участок трассы между Анапой и международным аэропортом Коккинаки у села Цибанобалка размыт сильными дождями, сообщение по дороге прервано. Речь идёт о трассе Новороссийск — Керчь, которая в том числе ведёт и к дороге на аэропорт, сообщает ТАСС.

Дожди размыли дорогу к аэропорту Анапы
Фото: 23.mchs.gov.ru23.mchs.gov.ru

«Из-за обильных осадков размыто дорожное полотно между Анапой и аэропортом в районе села Цибанобалка. Транспортное сообщение на данный момент прервано», — приводит агентство сообщение пресс-службы аэропорта.

Аэропорт при этом работает в штатном режиме, полёты выполняются регулярно, но у ряда пассажиров могут возникнуть сложности из-за образовавшихся на дороге пробок.

Альтернативный маршрут следования проходит через станицу Гостагаевскую. На данный момент проезд ограничен от села Цибанобалка до хутора Воскресенского. Также дожди привели к прорыву пруда-накопителя в селе Уташ под Анапой, подтоплены пять домов. Пятнадцать человек хотят эвакуировать в ПВР.

Ранее туристы показали, как выглядит Анапа после двух суток ливней. В городе затоплены улицы, кое-где прорвало люки канализации, по некоторым адресам фиксируется отключение света.

Недвижимость,ИТАР-ТАСС,
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