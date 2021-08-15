Вторичное жилье перестало дорожать в России

Стоимость вторичной недвижимости в России за месяц выросла всего на 0,9%. Об этом журналистам рассказали специалисты сервиса по подбору недвижимости ЦИАН .

В 16 крупнейших городах России стоимость вторичного жилья выросла на 0,9%, исключением стал Краснодар с ростом в 3,7%, пишет газета.

В Перми цены на вторичку даже упали на 0,4%. Причиной вышеописанной тенденции руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов назвал скачок цен на жилье, который и вызвал потерю интереса к покупке квартир. Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках за год увеличилась на 19%.