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В ЦИАН заявили, что вторичное жилье в России перестало дорожать

Ura.Ruиещё 3
37 минут назад

Стоимость вторичной недвижимости в России за месяц выросла всего на 0,9%. Об этом журналистам рассказали специалисты сервиса по подбору недвижимости ЦИАН.

Вторичное жилье перестало дорожать в России
Фото: URA.RUURA.RU

«Средняя стоимость вторичной недвижимости стагнирует практически во всех крупных городах России», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на выводы аналитиков ЦИАН.

В 16 крупнейших городах России стоимость вторичного жилья выросла на 0,9%, исключением стал Краснодар с ростом в 3,7%, пишет газета.

В Перми цены на вторичку даже упали на 0,4%. Причиной вышеописанной тенденции руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов назвал скачок цен на жилье, который и вызвал потерю интереса к покупке квартир. Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках за год увеличилась на 19%.

Недвижимость,Алексей Попов,ЦИАН,
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