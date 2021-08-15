В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки

Для граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку даже на льготных условиях, государства планирует построить наемные дома. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

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Она отметила, что является сторонницей того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса.

«Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — объяснила она.

По словам депутата, приватизировать такие квартиры нельзя.

«Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — рассказала Хованская.