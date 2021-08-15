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В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки

Lenta.ru
31 минуту назад

Для граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку даже на льготных условиях, государства планирует построить наемные дома. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что является сторонницей того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса.

«Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — объяснила она.

По словам депутата, приватизировать такие квартиры нельзя.

Названы провалившие программу льготной ипотеки регионы

«Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — рассказала Хованская.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в России уменьшился в июле 2021-го на 4,2 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц, составив 3,11 миллиона рублей. Россияне урезали размеры ипотеки впервые с ноября прошлого года.

Недвижимость,Личный счет,Галина Хованская,Госдума,
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