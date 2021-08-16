Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Самый дорогой коттедж в Кургане продается за 47 млн рублей

Ura.Ru
1 час назад

За 47 млн рублей выставлен на продажу коттедж в Кургане в микрорайоне Рябково. Это максимальная стоимость недвижимости, размещенной в объявлениях на сайте Avito на курганской вкладке.

В Кургане выставили на продажу коттедж за 47 млн рублей
Фото: URA.RUURA.RU

Коттедж площадью 427 квадратных метров состоит из 12 помещений. Находится около клиники Илизарова.

«Материал стен — красный пустотелый кирпич, толщиной в три кирпича. Фундамент свайный. Кровля — металлочерепица. Цокольный этаж полноценный — 2,3 м, выполнен по толщине в два ряда блоков. Отделка полная», — сказано в объявлении.

Коттедж подключен к городским сетям. На территории участка (23 сотки) есть бревенчатая баня с верандой и гараж с автоматическими воротами. Имеется молодой сад плодовых деревьев и кустарников. Благоустройство выполнено во всем дворе из натурального камня, ухоженные газоны. Торг возможен при осмотре. Получить комментарии продавца коттеджа URA.RU не удалось. На звонок журналиста не ответили.

Ранее URA.RU писало, что на продажу в Кургане выставлена самая дорогая квартира за 14 млн рублей, которую владелец готов поменять на спецтехнику. В Челябинске квартира-студия площадью 52 кв. метра выставлена на продажу более чем за 292 млн рублей. В объявлении говорится о жилье на 16 этаже в элитном микрорайоне «Ньютон» на северо-западе Челябинска.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители