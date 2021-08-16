В Кургане выставили на продажу коттедж за 47 млн рублей

За 47 млн рублей выставлен на продажу коттедж в Кургане в микрорайоне Рябково. Это максимальная стоимость недвижимости, размещенной в объявлениях на сайте Avito на курганской вкладке.

Фото: URA.RU URA.RU

Коттедж площадью 427 квадратных метров состоит из 12 помещений. Находится около клиники Илизарова.

«Материал стен — красный пустотелый кирпич, толщиной в три кирпича. Фундамент свайный. Кровля — металлочерепица. Цокольный этаж полноценный — 2,3 м, выполнен по толщине в два ряда блоков. Отделка полная», — сказано в объявлении.

Коттедж подключен к городским сетям. На территории участка (23 сотки) есть бревенчатая баня с верандой и гараж с автоматическими воротами. Имеется молодой сад плодовых деревьев и кустарников. Благоустройство выполнено во всем дворе из натурального камня, ухоженные газоны. Торг возможен при осмотре. Получить комментарии продавца коттеджа URA.RU не удалось. На звонок журналиста не ответили.