В Кургане выставили на продажу коттедж за 47 млн рублей

За 47 млн рублей выставлен на продажу коттедж в Кургане в микрорайоне Рябково. Это максимальная стоимость недвижимости, размещенной в объявлениях на сайте Avito на курганской вкладке.
Коттедж площадью 427 квадратных метров состоит из 12 помещений. Находится около клиники Илизарова.
«Материал стен — красный пустотелый кирпич, толщиной в три кирпича. Фундамент свайный. Кровля — металлочерепица. Цокольный этаж полноценный — 2,3 м, выполнен по толщине в два ряда блоков. Отделка полная», — сказано в объявлении.
Коттедж подключен к городским сетям. На территории участка (23 сотки) есть бревенчатая баня с верандой и гараж с автоматическими воротами. Имеется молодой сад плодовых деревьев и кустарников. Благоустройство выполнено во всем дворе из натурального камня, ухоженные газоны. Торг возможен при осмотре. Получить комментарии продавца коттеджа URA.RU не удалось. На звонок журналиста не ответили.
Ранее URA.RU писало, что на продажу в Кургане выставлена самая дорогая квартира за 14 млн рублей, которую владелец готов поменять на спецтехнику. В Челябинске квартира-студия площадью 52 кв. метра выставлена на продажу более чем за 292 млн рублей. В объявлении говорится о жилье на 16 этаже в элитном микрорайоне «Ньютон» на северо-западе Челябинска.