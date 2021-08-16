Депутат назвала способ получить жилье без ипотеки

Для граждан, которые не могут взять ипотеку даже на льготных условиях, власти намерены возвести наемные дома. Аренду такого жилья будут предоставлять по себестоимости, заявила URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«У нас далеко не все граждане могут взять даже льготную ипотеку. Я сторонница того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — подчеркнула она.

Как отметила депутат, у россиян не будет возможности приватизировать такие квартиры.

По словам Хованской, проект может заинтересовать и застройщиков. Она подчеркнула, что в настоящее время налоговых льгот для них не предусматриваются, однако им предоставляют без всяких аукционов земельный участок.

«Единственное — им возмещаются затраты, которые они понесли, не сразу, а постепенно, как любая аренда в нежилом фонде», — подчеркнула она.