Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Москве недосчитались квартир для богатых

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В Москве зафиксирован дефицит элитного строящегося жилья: во втором квартале 2021-го объем предложения в этом сегменте сократился более чем на 40 процентов (в годовом исчислении), пишет «Коммерсантъ». При этом спрос на дорогую недвижимость остается высоким.

В Москве недосчитались квартир для богатых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали изданию участники рынка, всего во втором квартале на первичном рынке элитного жилья в Москве продавалось 1,15 тысячи квартир и апартаментов — на 42 процента меньше, чем в тот же период 2020-го. Эксперты не досчитались квартир для богатых из-за резкого снижения активности застройщиков, работающих на рынке элитного жилья: в первой половине 2021-го продажи начались только в одном новом проекте.

Низкую активность девелоперов специалисты объясняют дефицитом участков под застройку: для проектов клубных домов в настоящее время можно найти только исторические здания под реставрацию, где застройщик должен будет полностью восстановить фасад. Это сложнее и дороже, чем строить с нуля.

Из-за нехватки дорогих квартир застройщики начали вести закрытые продажи. Посчитать их объем невозможно. Кроме того, дефицит предложения выступает драйвером роста цен — к концу года они могут увеличиться на 20 процентов, полагают участники рынка.

Ранее аналитики ЦИАН нашли в столице десять адресов с предложениями съемного жилья по ставкам от двух миллионов рублей в месяц (без учета особняков и таунхаусов). Шесть из них территориально относятся к Хамовникам. В остальных районах дома с подобными лотами единичны. Рекордно дорогой для арендаторов оказалась квартира в Коробейниковом переулке, ее сдают за 7,4 миллиона рублей в месяц.

Недвижимость,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители