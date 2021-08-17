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«На уровне неадекватности»: эксперты о ценах на квартиры в Москве

Лера Букина
1 час назад

Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы за год поднялась больше, чем на 70 тысяч рублей, сообщает «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Сегодня «квадрат» в Москве оценен в 275,6 тысячи рублей.

«На уровне неадекватности»: эксперты о ценах на квартиры в Москве
Фото: РамблерРамблер

«Цены на новостройки оторвались от спроса. На наш взгляд, стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности. Если говорить о причинах роста цен, то все дорожает, и строительные материалы в первую очередь. Исключение составляют только зарплаты. Второй момент: капиталистический нюанс — пока квартиры как товар берут, цены повышаются», - указали эксперты.

Как отмечается, летом зафиксировано падение спроса на новое жилье в столице. Специалисты считают, что некоторые застройщики вынуждены будут пойти на снижение ценников. Особенно это касается тех, кто не пользуется эскроу-счетами. Спрос может упасть на 10-15%, если ситуация с пандемией в ближайшие пару месяцев не урегулируется, полагают специалисты.

За время действия программы льготной ипотеки квадратный метр жилья в российских новостройках подорожал в среднем на 32,9%. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков портала «Мир квартир».

Недвижимость,
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