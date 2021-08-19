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В России может появиться арендное жильё для малоимущих

News.ruиещё 1
1 час назад

В Общественной палате России предложили строить жильё, которое будет сдаваться малоимущим семьям в аренду по сниженным ставкам. Об этом пишут «Известия».

В России могут появиться арендные дома для малоимущих семей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идея принадлежит члену ОП и гендиректору Центра поддержки прав москвичей Светлане Разворотневой. Она отметила, что в настоящее время от 35 до 50% российских семей не могут себе позволить покупку новой квартиры.

Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой, — цитирует издание письмо Разворотневой на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Она предложила запустить пилотный проект в столице, а затем распространить его по всей территории России. По её мнению, квартиры в арендных домах следует сдавать семьям, которые стоят жилищном учёте. В Москве таких насчитывается порядка 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, кто может претендовать на бесплатное улучшение жилищных условий. Так, господдержка положена гражданам, не являющимся нанимателями жилья по договору соцнайма или не являющихся собственниками жилого помещения.

Недвижимость,Сергей Собянин,Общественная палата России,Госдума,газета "Известия",
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