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Россияне скупают жилье в Краснодарском крае

Лера Букина
1 час назад

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край стал лидером по продажам на вторичном рынке недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра. Там удалось продать 113 тысяч готовых квартир и домов за январь-июнь.

Россияне скупают жилье в Краснодарском крае
Фото: ТАССТАСС

Данный регион ранее находился на второй строчке. На первой располагалась Московская область. Однако там в первом полугодии куплено на 17 тысяч готовых объектов меньше, чем на Кубани.

В сравнении с первым полугодием 2019 года спрос на «вторичку» на Кубани увеличился на 38%, а в Московской области он уменьшился на 7%. Однако стоит отметить, что в Подмосковье зафиксировано повышение спроса на первичном рынке.

Москва занимает третью строчку по числу

сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья как минимум с 2018 года с показателем в 77 тысяч проданных готовых квартир.

«Краснодарский край — один из самых привлекательных регионов для туризма, проживания и инвестиций, поэтому спрос здесь был, есть и будет всегда», — указала Юлия Галимова, гендиректор компании Nedvex.

По ее словам, пандемия увеличила спрос на недвижимость. Такого же мнения придерживается и Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. Он также указал на закрытые границы, которые вызвали рост интереса к курортной и околокурортной недвижимости.

В апреле лидером роста цен на недвижимость на вторичном рынке стала Пенза, за месяц квадратный метр там подорожал на 6,43%, до 57,7 тысячи рублей, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы SRG. Второе место занял Улан-Удэ, где квадратный метр вторичного жилья в апреле вырос в цене на 5,35%. В Москве вторичка подорожала на 2,08% за месяц. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве составила 251,5 тысячи рублей.

Недвижимость,Роман Родионцев,Росреестр,РБК,
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