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У россиян резко повысился спрос на загородные дома

News.ru
1 час назад

Более 50% жителей России хотели бы приобрести собственный участок с домом, а 44% граждан готовы это сделать в ближайшие два года. Об этом пишут «Известия».

У россиян резко повысился спрос на загородные дома
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, эксперты советуют покупать отдельно земельный участок — это выгоднее, потому что материалы и работа растут в цене, а вот земля, особенно в ликвидных локациях, будет только заканчиваться.

Опросы показывают, что большинство из проживающих в квартирах (59%) хочет переехать в частные дома. Сильным фактором в данной тенденции стала пандемия коронавируса и режим самоизоляции, вследствие чего многие россияне перешли на удалённый режим работы.

Ранее сообщалось, что продление программы льготной семейной ипотеки позволит получить около 90 тысяч новых кредитов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.

Недвижимость,газета "Известия",
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