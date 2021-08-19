Россияне начнут массово отказываться от ипотеки

До конца 2021 года спрос на ипотеку может измениться в меньшую сторону из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом заявила руководитель ипотечного департамента одной из компаний Тюмени Алиса Марандина, передает портал «Ридус».

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«Беспокоят действия Центробанка по охлаждению спроса ростом ставок при отсутствии реальных инструментов по снижению стоимости жилья», — указала эксперт.

По ее мнению, граждане с достатком в таком случае «берут паузу до лучших времен». Также она заявила, что в тяжелых экономических условиях нужно увеличивать доступность жилья для граждан.

Татьяна Кацер, руководитель ипотечного департамента в Екатеринбурге, указала на рост интереса к ипотеке на вторичное и загородное жилье.

«Новостройки же сдают позиции, интерес к ипотеке на новостройки ниже на 7% по сравнению с июнем», — подчеркнула она.

На рынке развивается онлайн-ипотека для того, чтобы привлечь новых заемщиков, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента Татьяна Решетникова. По ее словам, спрос на такой продукт стабильно повышается.