Россияне начнут массово отказываться от ипотеки

До конца 2021 года спрос на ипотеку может измениться в меньшую сторону из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом заявила руководитель ипотечного департамента одной из компаний Тюмени Алиса Марандина, передает портал «Ридус».
«Беспокоят действия Центробанка по охлаждению спроса ростом ставок при отсутствии реальных инструментов по снижению стоимости жилья», — указала эксперт.
По ее мнению, граждане с достатком в таком случае «берут паузу до лучших времен». Также она заявила, что в тяжелых экономических условиях нужно увеличивать доступность жилья для граждан.
Татьяна Кацер, руководитель ипотечного департамента в Екатеринбурге, указала на рост интереса к ипотеке на вторичное и загородное жилье.
«Новостройки же сдают позиции, интерес к ипотеке на новостройки ниже на 7% по сравнению с июнем», — подчеркнула она.
На рынке развивается онлайн-ипотека для того, чтобы привлечь новых заемщиков, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента Татьяна Решетникова. По ее словам, спрос на такой продукт стабильно повышается.
Ранее на заседании совета директоров Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.