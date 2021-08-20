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Сдающим квартиры россиянам предрекли серьезные проблемы

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной с точки зрения вложения денег, если государство возложит на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов. Об этом говорится в сообщении «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, любая дополнительная нагрузка на арендодателя сказывается на арендаторе. Поэтому, если вырастет налоговое бремя для тех, кто сдает жилье, вырастут и ставки. Возможно, что это произойдет не в одну минуту, но через полгода, через 11 месяцев.

«Более серьезные проблемы могут начаться, если государство возложит ответственность за арендаторов на арендодателей, — предрекают специалисты. — Кроме того, значительные изменения на рынке произойдут, если арендный бизнес необходимо будет зарегистрировать как ИП (индивидуальное предпринимательство — прим. «Ленты.ру»)».

При этом альтернативы инвестициям в недвижимость нет, утверждают эксперты. Они ожидают, что рынок жилья сможет «подстроиться под изменения условий». По их данным, в настоящее время доходность от сдачи квартир в аренду достигает 6-7 процентов годовых.

«Если процент будет ниже, то все перейдут на депозиты в банки. Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России может появиться арендное жилье для малоимущих: квартиры им будут сдавать по сниженным ставкам. В первую очередь эксперимент предлагается провести в Москве. С такой инициативой к мэру столицы Сергею Собянину обратилась член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

Недвижимость,Видео,Сергей Собянин,Общественная палата России,Lenta.ru,
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