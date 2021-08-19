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В России появятся напечатанные на 3D-принтере коттеджи стоимостью до 1 млн рублей

Секрет Фирмы
2 часа назад

В Ярославской области компания-резидент фонда «Сколково» АМТ начала строительство посёлка с помощью полевого строительного 3D-принтера S-300. По предварительным оценкам, себестоимость одного квадратного метра в таком жилье составит 20 000 рублей. Дом общей площадью 46 кв. м без отделки при площади застройки 64 кв. м обойдётся будущему владельцу в 914 000 рублей. Коттедж площадью 100 кв. м можно отпечатать за 30 часов.

В России появятся напечатанные на 3D-принтере коттеджи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«3D-печать зданий и элементов сооружений – перспективная тема, которая скоро может стать трендом во всём мире. Все отрасли идут по пути повышения производительности за счёт автоматизации процессов, но в сфере строительства эти изменения пока не настолько явно влияли на основные производственные процессы», — заявил вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Под строительство посёлка выкуплен участок земли в 1,5 га недалеко от ярославского аэропорта Туношна. Местное издание «Ярновости» сообщило, что первое здание в области с использованием 3D-принтера напечатали ещё в 2017 году.

В феврале 2021 года «Секрет» писал, что напечатанный на 3D-принтере дом выставили на продажу за $300 000.

Недвижимость,Фонд Сколково,
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