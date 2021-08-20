Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россияне умерили интерес к ипотеке

Lenta.ruиещё 1
56 минут назад

В июле 2021-го розничное кредитование в России росло не столь активными темпами, как в прошлые месяцы, из за сокращения выдачи льготной ипотеки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2021 года», опубликованном на сайте Центробанка.

Россияне умерили интерес к ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне явно умерили интерес к ипотеке: как отмечают аналитики ЦБ, рост объемов жилищного кредитования в стране «ожидаемо замедлился» — по предварительным данным, до 2 процентов после 3 процентов в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита зафиксирована на уровне 3 миллионов рублей для всех регионов).

По данным регулятора, в июле в рамках этой программы было выдано 54 миллиарда рублей против 185 миллиардов в июне.

«Но часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком», — указывают эксперты.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.

Недвижимость,Ипотека,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители