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Латвия признала советское наследие безопасным

Lenta.ru
1 час назад

В Латвии были проведены исследования стабильности и устойчивости домов советской серии 467А, по результатам которых эксперты признали советское наследие безопасным. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье» со ссылкой на Минэкономики республики.

Латвия признала советское наследие безопасным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экспертов, эти строения безопасны для проживания людей. В ближайшие годы комиссия проверит дома других серий, построенных на территории страны в период «оккупации», отмечает канал.

17 августа сообщалось, что правительство Латвии одобрило поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за незаконное пресечение государственной границы. Нелегальное пересечение границы признается тяжким преступлением, а за его совершение нарушителям грозит уже не два года тюрьмы, а четыре.

В августе в Латвии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в граничащих с Белоруссией районах из-за наплыва нелегалов. Соответствующим указом власти обязали армию и полицию содействовать пограничникам в поимке иностранцев, незаконно попавших на территорию страны.
Недвижимость,Минэкономразвития,ИА Sputnik,
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