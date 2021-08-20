Латвия признала советское наследие безопасным

В Латвии были проведены исследования стабильности и устойчивости домов советской серии 467А, по результатам которых эксперты признали советское наследие безопасным. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье» со ссылкой на Минэкономики республики.

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По мнению экспертов, эти строения безопасны для проживания людей. В ближайшие годы комиссия проверит дома других серий, построенных на территории страны в период «оккупации», отмечает канал.

17 августа сообщалось, что правительство Латвии одобрило поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за незаконное пресечение государственной границы. Нелегальное пересечение границы признается тяжким преступлением, а за его совершение нарушителям грозит уже не два года тюрьмы, а четыре.