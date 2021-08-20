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Сдающим квартиры предрекли серьезные проблемы

Лера Букина
48 минут назад

При возложении ответственности государством на хозяев квартир за поведение арендаторов приобретение недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразным, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

По словам риелторов, любая дополнительная нагрузка на арендодателя наносит своего рода удар по арендатору. Это ведет к повышению ставок. Рост может произойти не обязательно сейчас, а через 6-11 месяцев.

«Более серьезные проблемы могут начаться, если государство возложит ответственность за арендаторов на арендодателей. Кроме того, значительные изменения на рынке произойдут, если арендный бизнес необходимо будет зарегистрировать как ИП», - считают специалисты.

Однако специалисты указывают и на отсутствие

альтернативы инвестициям в недвижимость. Они подчеркивают, что рынок жилья «подстроится под изменения условий». Сегодня доходность от сдачи квартир в аренду составляет 6-7 процентов годовых, отмечают эксперты. При снижении процентов выбор будет сделан в пользу депозитов, считают они.

«Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦИАН, средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в российских городах-миллионниках составляет 5,6% годовых. При этом средняя ставка по вкладу сроком от одного года, по информации ЦБ РФ, составляет 5,46 процентного пункта.

Недвижимость,Видео,Lenta.ru,
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