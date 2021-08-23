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В Еманжелинске выставлена на продажу комната в коммуналке за 3 млн рублей

Лера Букина
36 минут назад

В Еманжелинске (Челябинская область) продают комнату в коммунальной квартире на трех хозяев более чем за 3 млн рублей, сообщает Ura.ru со ссылкой на Avito. Объявление разместили на данном портале.

В Еманжелинске выставлена на продажу комната в коммуналке за 3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продам комнату в Еманжелинске. 13 квадратных метров. В коммунальной 3-х комнатной квартире. Косметический ремонт», — сказано в тексте объявления.

Как отмечается, квартира находится на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Сегодня в этом городе можно купить комнату большей площади — 19-34 кв. метра — за 350-450 тысяч рублей. 292 млн рублей – сумма, за которую предлагалось купить ранее в Челябинской области студию в элитном микрорайоне «Ньютон» в областном центре, что являлось самым дорогостоящим предложением. За 67 млн рублей можно было купить стандартную двухкомнатную квартиру в пятиэтажной «брежневке» в Тракторозаводском районе Челябинска.

В Соликамске недавно продавали гараж, стоимость которого составляла 20 млн рублей. При этом в объявлении не уточнялось, почему он продается. Площадь гаражного бокса оценена в 970 кв. метров, сам земельный участок – в 3400 кв. метров.

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