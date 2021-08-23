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Зеленский недоплачивал за газ в элитной квартире в Крыму

Lenta.ru
42 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в числе должников за российский газ. Он вместе со входящими в ялтинское товарищество собственников жилья «Император» миллиардерами недоплатил по счетчикам суммарно более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Зеленский оказался в числе должников за газ в квартире в Крыму
Фото: ТАССТАСС

По информации агенства, владельцы ялтинских квартир на улице Батурина, дом 44, пользовались неисправным счетчиком, который уменьшал значение расхода. После того, как специалисты привели счетчик в порядок, вскрылась задолженность за газ. В числе тех, кто недоплатил за него оказался президент Украины Владимир Зеленский. Газовщикам государственного унитарного предприятия республики Крым «Крымгазсети» пришлось через суд взыскивать с ТСЖ «Император» 140 099,9 рублей.

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«Была произведена проверка средств измерения корректора (разъема импульсного выхода). В результате проверки было обнаружено несоответствие в показаниях Vраб. корректора (8963) и показаниях счетчика (9712) <...>. Был перепрограммирован корректор (дата, время), устранено расхождение показаний между счетчиком и Vраб. корректора, показания после устранения на счетчике учета газа и Vраб. корректора 9712м3», — цитирует агентство материалы дела.

Впрочем, как добавляет агенство, ТСЖ «Император» с этим не согласилось и подало апелляцию. В настоящий момент она находится на рассмотрении.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что инициатива президента Украины по проведению саммита «Крымская платформа» связана с квартирой Зеленского, которая расположена на полуострове. «Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может», — отметил политик.

Супруга Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. Женщина приобрела квартиру тогда, когда Крым еще входил в состав Украины, но из-за референдума, в результате которого полуостров стал российским, супруги никогда не пользовались этим жилищем. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе его предвыборной кампании.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Недвижимость,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,
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