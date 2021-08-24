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В Совфеде предложили изменить цену квадратного метра жилья в РФ

Ura.Ruиещё 4
1 час назад

Расчетную стоимость квадратного метра жилья в регионах РФ предложили пересмотреть при переселении граждан из аварийных домов. Соответствующее письмо глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину.

В Совфеде предложили пересмотреть стоимость жилья
Фото: ТАССТАСС

«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в документе, передает ТАСС. Речь идет о стоимости, которая применяется при переселении россиян из аварийных домов.

Кутепов заявил, что необходимо привести стоимость жилья к реальной. Сейчас она занижена из-за того, что законодательство не успевает за ростом цен на стройматериалы.

Ранее стало известно, что правительство направит регионам порядка 20 млрд рублей, больше половины из них предназначены для обеспечения граждан комфортным жильем и улучшения качества инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение расселить аварийные дома в округе. Расселение людей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется до 2025 года. Однако власти не успевают закончить строительство домов в срок, отчего рабочим приходится трудиться в ночные смены.

Недвижимость,Андрей Кутепов,Максим Орешкин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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