Просрочки по ипотеке выросли на 17%

В России просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 17,2% за первую половину 2021 года, по необеспеченным потребительским займам — на 9,3%. При этом рост долгов по ипотеке за весь 2020 год составил лишь 2,5%. Резкое увеличение показателя связано с распространением кредитов на потребителей с низкими доходами и перегревом жилищного рынка, считают в Центробанке .

«Просрочка за первое полугодие по ипотеке выросла на 17,2%, тогда как за весь 2020 год — всего на 2,5%», — заявил РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий , который проанализировал данные Центробанка.

Осадчий обратил внимание на то, что за январь — июнь 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 15,7% по сравнению с ростом показателя за весь 2020 год на 13,7%. По необеспеченным потребительским займам просрочка за первую половину 2021 года увеличилась на 9,3%, по автокредитам — на 3,6%. Если брать долевое распределение, то самую большую часть занимает просрочка по необеспеченным потребительским ссудам — к 1 июля 2021 года она достигла 12,2%, по автокредитам — 8,1%, по ипотеке — 2,7%.