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Топ-5 городов с жильем дешевле 500 тысяч рублей

Лера Букина
51 минуту назад

В топ-5 рейтинга городов с наибольшей долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тысяч рублей включены Омск (доля таких сделок достигает 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%) и их пригороды. В столице и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель оценен в 1,1 и 0,5% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной сети «Этажи».

Топ-5 городов с жильем дешевле 500 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среднем метр вторичного жилья в Челябинске стоит 49,5 тысяч рублей (ниже в пять раз в сравнении с Москвой), в Волгограде - 63,3 тысячи рублей, в Омске — 63,5 тысяч рублей, заявил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

Самое дешевое жилье выставлено на продажу в регионах с низким уровнем доходов и качеством жилого фонда, миграционным оттоком граждан, плохой экологией и неблагоприятным климатом, отметил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Волгоград и Челябинск - одни из наиболее неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России. Стоимость недвижимости там в среднем ниже, чем по России, подчеркнул управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.

В сентябре в России цены на недвижимость могут начать стремительно падать, заявил известный российский экономист Михаил Делягин. Он отметил, что рынок может столкнуться с ситуацией, при которой будут существенно дешеветь новые квартиры и жильё из старого фонда. Это может быть связано с недавним повышением ставки рефинансирования, под которую ЦБ кредитует коммерческие российские банки.

Недвижимость,Андрей Колочинский,Михаил Делягин,Алексей Попов,Александр Иванов,ЦИАН,Центральный банк России,газета "Известия",
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