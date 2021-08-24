Топ-5 городов с жильем дешевле 500 тысяч рублей

В топ-5 рейтинга городов с наибольшей долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тысяч рублей включены Омск (доля таких сделок достигает 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%) и их пригороды. В столице и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель оценен в 1,1 и 0,5% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной сети «Этажи».

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В среднем метр вторичного жилья в Челябинске стоит 49,5 тысяч рублей (ниже в пять раз в сравнении с Москвой), в Волгограде - 63,3 тысячи рублей, в Омске — 63,5 тысяч рублей, заявил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

Самое дешевое жилье выставлено на продажу в регионах с низким уровнем доходов и качеством жилого фонда, миграционным оттоком граждан, плохой экологией и неблагоприятным климатом, отметил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Волгоград и Челябинск - одни из наиболее неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России. Стоимость недвижимости там в среднем ниже, чем по России, подчеркнул управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.