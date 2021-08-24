Путин предложил выделить 45 млрд на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. В 2020 году на переселение россиян правительство направило 90 млрд рублей. В итоге в России удалось в полтора раза перевыполнить годовой план по обеспечению граждан новыми квартирами.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Слова президента передал ТАСС. Объём жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года, оценивается в 11 млн кв. м, отметил Путин. Он попросил единороссов поддержать предложение, заложив деньги в бюджете на 2022–2024 годы.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство выделит 20 млрд рублей на ускорение программы расселения. Деньги должны пойти на строительство новых домов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется переселить из аварийного жилья около 130 000 человек, которые живут в 2,5 млн кв. м аварийного жилого фонда. Тогда министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что в 2020 году стояла задача расселить только 62 800 человек, в результате новое жильё обрели 128 000 россиян. В 2020 году на программу расселения аварийного жилья изначально направили 40 млрд рублей, позже правительство выделило ещё 50 млрд рублей.

В декабре 2020 года Путин подписал закон о всероссийской реновации. Закон предполагал, что жителям расселяемых домов предоставят либо равноценное по рыночной стоимости жильё, либо денежную компенсацию.