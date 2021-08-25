Путин объявил о возможности решить жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин объявил, что в стране впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. Его слова приводит ТАСС.
«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — сказал он.
Ранее президент предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья. Нововведение коснется объектов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.
«Сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей, а сегодня работа идет с опережением графика», — говорил глава государства.
В июле 2020 года Путин уже говорил, что у страны появился исторический шанс решить проблемы с жильем.
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», — отмечал он.
Тогда президент отмечал, что для снижения стоимости в России квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве.