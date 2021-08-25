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«Семейную ипотеку» продлили до 2024 года

Lenta.ruиещё 14
2 часа назад

Российское правительство продлило до 31 декабря 2023 года льготную программу «Семейная ипотека», позволяющую получать кредиты на покупку жилья или строительство индивидуального дома по сниженной ставке — до 6 процентов годовых, сообщается на сайте кабмина.

«Семейную ипотеку» продлили до 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в сообщении, программа продлена по поручению президента Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Лимит средств на выдачу льготной ипотеки семьям при этом увеличен более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.

«Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Программу разработали по поручению главы государства. Изначально она была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021-го условия были либерализованы — теперь взять недорогой кредит на жилье могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018-го.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов рублей, для других территорий — 6 миллионов.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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